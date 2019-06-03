Sarp Sınır Kapısı'nda 21 kilometre TIR kuyruğu

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında 21 kilometre kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı.
Sarp Sınır Kapısı'nda 21 kilometre TIR kuyruğu03.06.2019 15:14
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