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Şarkıcı Ferhat Tunç, adliyeye sevk edildi

14 Ocak 2019, Pazartesi

Diyarbakır'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Almanya'dan geldiği Atatürk Havalimanı'nda dün gözaltına alınan şarkıcı Ferhat Tunç, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.


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