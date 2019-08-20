Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'de bulunan iki ana kolonu büyük bir gürültüyle patlayan binanın son durumu havadan görüntülendi. 39 daireli, 9 katlı bina tamamen boşaltılırken; binanın mühürlenmesi nedeniyle evlerine giriş yapamayan bina sakinleri çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor.
Sarıyer'deki 9 katlı binada çökme tehlikesi devam ediyor20.08.2019 12:52
- Sarıyer'deki 9 katlı binada çökme tehlikesi devam ediyor
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