Haberler Web TV Sarıyer'deki 9 katlı binada çökme tehlikesi devam ediyor

Sarıyer'deki 9 katlı binada çökme tehlikesi devam ediyor

20.08.2019 12:52

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sarıyer'de bulunan iki ana kolonu büyük bir gürültüyle patlayan binanın son durumu havadan görüntülendi. 39 daireli, 9 katlı bina tamamen boşaltılırken; binanın mühürlenmesi nedeniyle evlerine giriş yapamayan bina sakinleri çaresiz bekleyişlerini sürdürüyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları