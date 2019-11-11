Sarıyer’de yürekleri ağza getiren kaza kamerada 11.11.2019 09:38

Sarıyer’de trafik ışıklarında dönüş yapmayı bekleyen otomobile süratli bir şekilde sollama yapmak isteyen bir otomobil çarptı. Kaza anı kameralara yansırken, refüjü aşarak karşı istikamete geçen otomobile diğer bir otomobil çarpmaktan kıl payı kurtardı.