Sarıyer'de karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza:1 ölü17.03.2019 08:06
- Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza:1 ölü
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