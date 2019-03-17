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Sarıyer’de yaya geçidinde feci kaza:1 ölü

17.03.2019 08:06

Sarıyer'de karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


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