Yol Durumu

Sarıyer’de korkutan kaza

16 Ağustos 2018, Perşembe

İstanbul Sarıyer’de şantiyeye yemek bıraktıktan sonra süratli bir şekilde ilerleyen hafif ticari araca, sokak arasından çıkan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, devrilerek yan yattı. Araç sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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