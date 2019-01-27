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Sarıyer'de korkunç kaza! Otomobilin motoru yola fırladı

27 Ocak 2019, Pazar

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak yan yattı, motoru karşı yola fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, motorun çarptığı 3 araçta maddi hasar meydana geldi.


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