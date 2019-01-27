Sarıyer'de korkunç kaza! Otomobilin motoru yola fırladı

İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak yan yattı, motoru karşı yola fırladı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralanırken, motorun çarptığı 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Sarıyer'de korkunç kaza! Otomobilin motoru yola fırladı27 Ocak 2019, Pazar
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