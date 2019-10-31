Sarıyer'de kazada otomobilde sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı

Sarıyer'de, aşırı hız yapan otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. 2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde sıkışan hamile bir kadın itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.
Sarıyer'de kazada otomobilde sıkışan hamile kadını itfaiye kurtardı31.10.2019 23:28
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