Yol Durumu

Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

25 Ağustos 2018, Cumartesi

Sarıyer'de bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüs şoförü yaralandı. .

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları