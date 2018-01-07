Yol Durumu

Sarıyer'de fezi kaza kamerada

06 Ocak 2018, Cumartesi
İstanbul Sarıyer'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü bariyerleri aşarak aracıyla birlikte denize uçtu. Sürücünün hayatını kaybettiği öğrenilirken aracın denize uçtuğu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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