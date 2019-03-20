Sarıyer'de denize atladığı iddia edilen kadının yardım talebine akıl almaz yanıt: Bana ne!

İstanbul Sarıyer'de denize atladığı iddia edilen kadına yaklaşık 15 dakika kimse müdahale etmedi. Vatandaşlar, kadın sudayken yakındaki bir yolcu teknesinin mürettebatına yardım etmeleri için seslendi. İddiaya göre, teknedeki bir kişi 'Ben bir şey yapamam, bana ne' dedi. Daha sonra gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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