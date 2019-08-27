Sarıyer’de defineciler 250 yıllık tarihi kiliseyi talan etti (Video) 27.08.2019 15:20

Sarıyer’de bulunan ve 250 yıllık tarihi olan kilise defineciler tarafından talan edildi. Sarıyer Gümüşdere köyünde bulunan ve 250 yıllık tarihi olan kilise bir dönem köylüler tarafından cami olarak kullanıldı. Kilisenin bir çok noktasında kazı çalışması yapan defineciler kilisenin orta kısmında bulunan alanda yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur kazdı. Defineciler tarafından tahrip edilen kilise zamanla bakımsızlıktan yıkılma tehlikesi olan kilise adeta tehlike oluşturuyor.