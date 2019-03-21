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Sarıyer’de CHP seçmeni de 'AK Parti' dedi

21.03.2019 09:11

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’ın Sarıyerli bir vatandaş ile sohbeti Bayraktar’a ve AK Parti’ye gösterilen teveccühün somut göstergesi oldu. CHP seçmeni olduğunu ve pek çok CHP’li seçmenin Sarıyer’de bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirten vatandaş Bayraktar’a AK Parti belediyeciliğini överek, “Projelerinizden çok etkilendim. Ben de artık sizi başkanımız olarak görüyorum” dedi.


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