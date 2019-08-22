Sarıyer - Çayırbaşı Tüneli’nde terör estiren magandalar yakalandı 22.08.2019 11:15

Asker uğurlamak için konvoy halinde Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline girerek tek tekerlek üzerinde giden, patinaj çeken ve trafiği kesen magandalar yakalandı. Bir magandaya çeşitli suçlardan toplam 2 bin 488 lira idari para cezası kesildi. İstanbul Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline konvoy halinde giren otomobil ve motosikletlerden oluşan bir grup, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Çeşitli noktalarında patinaj çekerek adeta terör estiren magandalar, tünelde kendilerine tepki gösteren sürücüyle de tartışmıştı. Tünelin bir süreliğine trafiğini keserek hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atan şahıslar o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınlamıştı.