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Sarıkamış'ta kaza: Çok sayıda yaralı

11.02.2019 11:15

Kars - Erzurum arası yolcu taşıyan midibüs kaza yaptı. 20’in üzerinde yolcunun yaralandığı belirtiliyor.


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