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Sarıeroğlu'ndan Erdoğan paylaşımı

26 Şubat 2018, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü münasebeti ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da sosyal medya hesabından #MilleteHizmetİçinBirÖmür hashtagi ile doğum günü mesajı yayınladı.
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