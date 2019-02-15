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Sarı Yelekliler'e katılıp polisleri yumruklayan boksör Christophe Dettinger'e hapis

15.02.2019 10:47

Fransa’da boks şampiyonu Christophe Dettinger, Sarı Yelekliler’e katıldı. Göstericilere müdahale eden polisleri yumrukladı. 3 yıl hapis cezası aldı.


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