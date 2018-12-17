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Sarı Yelekliler Türkiye'de ortaya çıktı! Kapı kapı geziyorlar

17 Aralık 2018, Pazartesi

Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarının ardından, Türkiye'yi karıştırmak isteyen provakatörler harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sarı yelekle kahvehaneye giren bir grubun, CHP broşürü dağıtması dikkat çekti.


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