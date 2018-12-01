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Sarı yelek nedir? İşte anlamı...

01 Aralık 2018, Cumartesi

Fransa alev alev yanıyor... Gösterilerin daha ilk başladığı günlerde Fransa ayakta diyorduk ama sonrasında ortaya çıkan manzara ve gelen yeni görüntüler gösterdi ki akaryakıt zamlarını protesto için sokağa dökülen sarı yelekli protestocular, kolay kolay evlerine dönecek gibi gözükmüyor. Ülke alarm durumunda, ama sadece Fransa değil. Ateş, Avrupa'nın diğer sokaklarına da sıçradı. Brüksel'den de dehşet görüntüleri var. Peki tüm bunlar neden yaşanıyor. Sarı yeleğin anlamı nedir? İşte cevabı...


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