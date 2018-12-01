Fransa alev alev yanıyor... Gösterilerin daha ilk başladığı günlerde Fransa ayakta diyorduk ama sonrasında ortaya çıkan manzara ve gelen yeni görüntüler gösterdi ki akaryakıt zamlarını protesto için sokağa dökülen sarı yelekli protestocular, kolay kolay evlerine dönecek gibi gözükmüyor. Ülke alarm durumunda, ama sadece Fransa değil. Ateş, Avrupa'nın diğer sokaklarına da sıçradı. Brüksel'den de dehşet görüntüleri var. Peki tüm bunlar neden yaşanıyor. Sarı yeleğin anlamı nedir? İşte cevabı...
Sarı yelek nedir? İşte anlamı...01 Aralık 2018, Cumartesi
- Sarı yelek nedir? İşte anlamı...
- Emniyetten çok kritik uyarı! Twitter'dan paylaşıldı...
- Yerli ve milli silahlar Yunanistan'ı kıskandırdı
- Soyduğu iş yerine not bıraktı: Hepinizi seviyorum
- Sultangazi'de film sahnelerini aratmayan kuyumcuya gasp girişimi
- Bahçeli'den flaş yerel seçim açıklaması
- Yamaç paraşütü sırasında korkunç olay: Kemer koptu, turisti kurtaran pilot hayatını kaybetti!
- Sarı Yelekliler Paris sokaklarındaki eylemlerine devam ediyor
- Hastanede korkunç tesadüf! Ölü ve yaralılar var...
- Jandarmadan kış lastiği videosu
- Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı! Her şeye rağmen "Ağlama anne..." dedi
- Ayaküstü "Kaşıkçı" cinayeti konuşması
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.