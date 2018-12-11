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Şantiyeye dadanan hırsızlar, kendilerini fark eden inşaat sahibini böyle ezerek kaçtı

11 Aralık 2018, Salı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdikleri inşaat alanından çaldıkları malzemeleri yükledikleri araçla, inşaat sahibine çarparak kaçan daha sonra da malzemeleri satarken suçüstü yakalanan hırsız adliyeye sevk edildi. İnşaat sahibinin ölümden döndüğü anlar saniye saniye görüntülendi.


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