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Şanlıurfalı kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere dolma ve ayran...

17.10.2019 18:46

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusuna başlatılan 'Barış Pınarı' harekatına tüm yurttan destek çığ gibi büyüyor. Şanlıurfa'da kadınlar cephedeki Mehmetçik'e sarma sardı, ayran yaptı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Akçakale'de Mehmetçik'e destek veren kadınların duygularına ortak oldu. İşte o görüntüler...


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