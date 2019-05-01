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Şanlıurfa'daki kaza nasıl meydana geldi? Kaza nasıl oldu

01.05.2019 11:30

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmak için gelen işçilerin bulunduğu otobüs devrildi. Ölü ve çok sayıda yaralı var. Şanlıurfa'daki kaza nasıl meydana geldi? Kaza nasıl oldu? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, A haber canlı yayınına katılarak kazayı ve yaralıların durumunu anlattı.


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