Şanlıurfa'daki kaza nasıl meydana geldi? Kaza nasıl oldu 01.05.2019 11:30

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılmak için gelen işçilerin bulunduğu otobüs devrildi. Ölü ve çok sayıda yaralı var. Şanlıurfa'daki kaza nasıl meydana geldi? Kaza nasıl oldu? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, A haber canlı yayınına katılarak kazayı ve yaralıların durumunu anlattı.