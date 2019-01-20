Şanlıurfa'da TIR şoförünü öldürüp hırsızlık yaptılar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Irak’a bakır kablo taşıyan TIR sürücüsü Cihan Kızılkaya'yı öldüren kimliği belirsiz kişiler bakır kabloları çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da TIR şoförünü öldürüp hırsızlık yaptılar20 Ocak 2019, Pazar
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