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Şanlıurfa'da lise müdüründen skandal görüntü! Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma

08.05.2019 17:32

Şanlıurfa'da lise müdürü A.T., derse geç kalan 2 öğrenciye okul koridorunda tokat attı. Diğer öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Müdür A.T. hakkında soruşturma başlatıldı.


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