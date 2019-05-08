Şanlıurfa'da lise müdüründen skandal görüntü! Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma

Şanlıurfa'da lise müdürü A.T., derse geç kalan 2 öğrenciye okul koridorunda tokat attı. Diğer öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Müdür A.T. hakkında soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da lise müdüründen skandal görüntü! Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma08.05.2019 17:32
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