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Şanlıurfa'da korkunç kaza! Park halindeki araçların üzerine uçtu

31 Aralık 2018, Pazartesi

Önceki gün Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Uçurumdan uçan bir araç park halindeki otomobillerin üstüne düştü. Feci kazada 4 kişi yaralandı.


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