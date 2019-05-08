Şanlıurfa’da ikiz bebeklerin şüpheli ölümü! Babanın sözleri tüyler ürpertti 08.05.2019 17:27

Şanlıurfa'da Fatoş- Ramazan Yedikardeş çiftinin 3 aylık ikizleri Murat ve Meral, uyudukları beşikte ölü bulundu. İkizlerin cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Daha önceden 4 çocuğunun öldüğünü söyleyen baba Ramazan Yedikardeş, "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi.