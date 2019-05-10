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Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada

10.05.2019 23:20

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul (17), yaralandı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.


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