Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen Müzeyyen Kutsul (17), yaralandı. O anlar ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada10.05.2019 23:20
- Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan, İmamoğlu’na seslendi: Verilen desteği unutma!
- Şanlıurfa'da genç kızın balkondan düşme anı kamerada
- Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kritik açıklamalar
- Türkiye şehitlerini andı! Gözyaşları sel oldu
- 81 ildeki öğretmen ve öğrencilerden Türkiye'ye mesaj
- AK Parti'den kritik açıklama: Herkese uyarımız şudur...
- Deniz Kuvvetleri'nden büyük tatbikat! 3 denizde eş zamanlı olacak
- Kur operasyonunda 3. perde! Swap silahı gidince algıya sarıldılar
- Onazi Trabzonspor'un yeni transferini duyurdu
- Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Ecrin Kurnaz'ın kaybolduğu bölgede neler yaşandı? 10 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle
- Son dakika: Türkiye'den Facebook'a 1,6 milyon lira ceza!
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.