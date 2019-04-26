Haberler Web TV Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 5 gözaltı! Gerçek meslekleri şaşırttı...

Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 5 gözaltı! Gerçek meslekleri şaşırttı...

26.04.2019 13:58

Şanlıurfa'da fuhuş yaptıkları belirlenen, aralarında tekstil mühendisi ve ekonomistin de olduğu yabancı uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık yapan 1 kişi yakalandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları