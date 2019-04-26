Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda 5 gözaltı! Gerçek meslekleri şaşırttı... 26.04.2019 13:58

Şanlıurfa'da fuhuş yaptıkları belirlenen, aralarında tekstil mühendisi ve ekonomistin de olduğu yabancı uyruklu 4 kadın ile fuhşa aracılık yapan 1 kişi yakalandı.