Haberler Web TV Şanlıurfa'da feci kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

Şanlıurfa'da feci kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı

07 Ocak 2019, Pazartesi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı. Kazada ölüler ile çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları