Şanlıurfa'da feci kaza! Öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı 07 Ocak 2019, Pazartesi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenci servisi ile işçi servisi çarpıştı. Kazada ölüler ile çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.