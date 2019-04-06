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Şanlıurfa'da esrarengiz olay! Boş arazide çok sayıda mühimmat bulundu

06.04.2019 17:35

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, boş arazideki poşetlerde mühimmat bulundu. Polis olayla ilgili araştırma başlattı.


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