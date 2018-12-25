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Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı!

25 Aralık 2018, Salı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı. Kadın canlı bomba, ilaçla uyuşturularak eylem yapmak için Münbiç'e gönderildiğini söyledi.


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