Şanlıurfa'da arazi kavgası: 6 ölü (Video)

Siverek'te arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavga ve sonrasında yaşanan kazada toplam 6 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Çeltik Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden İzol aşireti mensupları arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kavgadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi.
Gerginlik yaşanan ilçede geniş güvenlik önlemi alınırken, yaralıların getirildiği hastane bahçesinde taraflar arasında çıkan arbede ise polislerin havaya uyarı ateşi açmasıyla güçlükle engellendi.
Yaşananların ardından hastaneye gelen Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi.
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