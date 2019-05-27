Şanlıurfa’da akılalmaz olay! Polisten kaçmak için suya atladı kıyıya yanaştığında ise... 27.05.2019 19:00

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde aranması olduğu öğrenilen şahıs, polisten kaçmak için Fırat Nehri'ne atladı. Polisler, tekne ile yanına giderek yakaladıkları şahsı bir türlü yukarı çıkmaya ikna edemeyince kıyıya yanaşan tekneyi bırakan şahıs yüzerek kaçtı.