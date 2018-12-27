Şanlıurfa'nın Bozova İlçesindeki bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama!27 Aralık 2018, Perşembe
- Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama!
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