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Şanlıurfa Siverek'te korkunç olay! Başından 9 kurşunla vuruldu...

02.05.2019 11:36

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köylerden satmak için peynir toplayan Mücahit B. (28), minibüsünde silahlı saldırıya uğradı. Mücahit B. olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan kaçtı.


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