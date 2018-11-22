Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru bulundu
Şanlıurfa Halfeti'de ortaya çıktı! Nesli tükenmek üzere22 Kasım 2018, Perşembe
- Şanlıurfa Halfeti'de ortaya çıktı! Nesli tükenmek üzere
- İstanbul'da dehşet anları kamerada!
- Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed'in doğduğu şehir: Mekke
- Ankara'da damdan dama atlamada feci son
- Bakan Albayrak'tan önemli mesaj
- Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son durum
- Yolda geçiş üstünlüğü kimin?
- Asiye'den "Dayan Yüreğim"
- Ankara'daki astsubay cinayetinde saadet zinciri çıktı
- AK Parti 40 ilde adayını belirledi
- Filistinli manavın Erdoğan sevgisi
- Müge Anlı'da sevindiren gelişme! 5 yaşındaki Aslı Adana - Ceyhan yolunda polis ekipleri tarafından teslim alındı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.