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Şanlıurfa Halfeti'de ortaya çıktı! Nesli tükenmek üzere

22 Kasım 2018, Perşembe

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samuru bulundu


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