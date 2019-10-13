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Şanlı Türk ordusunun ilerleyişinin 5. günü! İşte 5 soruda Barış Pınarı Harekatı

13.10.2019 21:42

Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad ilçesi teröristlerden kurtarıldı. Harekat kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı ise 525'e yükseldi. Mehmetçik karşısında bozguna uğrayan Suriye'deki YPG/PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerden Türkiye'ye yönelik sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor. Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerine gerçekleştirilen havan ve roketatarlı saldırılarda, aralarında Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar'ın ve çocukların da bulunduğu 18 sivil şehit oldu, 100'ü aşkın kişi yaralandı.


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