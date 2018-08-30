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Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktası: 30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos 2018, Perşembe

Bu yıl, Milli Kurtuluş Savaşı'mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran 30 Ağustos Zaferi'nin 96. yıl dönümü.

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