Sandıktan oylar eşit çıkınca muhtarlık için kura çekildi 03.04.2019 15:34

Sandıktan eşit oyla çıkan muhtar adayları için kura çekildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Muş'ta iki Konya'da 2 muhtar adayının oyları eşit çıkınca muhtar kura çekimi ile belirlendi. Adaylar kura çekimi sonrası birbirine sarılıp tebrik etti.