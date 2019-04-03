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Sandıktan oylar eşit çıkınca muhtarlık için kura çekildi

03.04.2019 15:34

Sandıktan eşit oyla çıkan muhtar adayları için kura çekildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Muş'ta iki Konya'da 2 muhtar adayının oyları eşit çıkınca muhtar kura çekimi ile belirlendi. Adaylar kura çekimi sonrası birbirine sarılıp tebrik etti.


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