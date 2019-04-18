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Sandıktaki usulsüzlük skandalları sonrası gözler YSK'dan gelecek kararda! İstanbul için kritik 48 saat...

18.04.2019 11:22

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'nin sandıktaki birçok usulsüzlüğü ortaya çıktı. AK Parti’nin, YSK’ya “olağanüstü itirazı" sonrası hukuki süreç sürerken, İl Seçim Kurulu onca şaibe ve usulsüzlüklere rağmen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’na mazbata verdi. Kurul’un bugün veya yarın itiraz başvurularını görüşmesi bekleniyor. Seçim yenilenirse mazbata da iptal edilmiş olacak.


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