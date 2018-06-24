"Sandıkların güvenliğini sağladık, hiç kimsenin endişesi olmasın."

Yaratılmak istenen "seçimde hile" algısını ise yine CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçmiş seçimlerde yaptığı bu açıklamayla çürütmüştü.
Kılıçdaroğlu yapmış olduğu "sandıkların güvenliğini sağladık hiç endişe etmeyin" açıklamasıyla, seçim öncesi yaratılmak istenen bu "hile" algısını da çürütmüş oldu.
Daha önce de bir başka CHP'li isim Özgür Özel "Oylar çalınacakmış bilmem ne. Bir sürü yalanlar. 'SEÇSİS' denen sistemde bir tane OY çalınması mümkün değil. En ufak bir uyumsuzlukta sistem ALARM veriyor. Ve bu sistem bütün partilerde var." diyerek bu sistemde oy çalmanın mümkün olmadığını ve dolayısıyla partisinin yöneticilerinin her seçim bu algıyı yaratarak başarısızlıklarını gizleme peşine düştüklerini vurgulamıştı.
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