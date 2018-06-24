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Sandığa gitmeden önce izlenmesi gereken video! Unutma...

23 Haziran 2018, Cumartesi

Sosyal medyada hızla yayılan bir video vicdanlara dokundu. 15 Temmuz'u anlatan videoyu paylaşan takipçiler, "Hatırlayalım, hatırlatalım, unutmayalım, unutturmayalım sandığa gidelim" dedi.

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