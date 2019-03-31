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Sancaktepe'de taşlı sopalı kavga! Yaralılar var

31.03.2019 17:33

Sancaktepe'de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle taşlı sopalı kavga çıktı. Polisin biber gazı kullandığı, bazı kişilerin gözaltına alındığı kavgada yaralananlara ambulansta müdahale edildi.


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