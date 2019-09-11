İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Kemal Türker Mahallesi, Halilbey Sokak’ta oğluyla beraber yaşayan kadından bir süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler üç katlı binanın giriş katındaki dairenin kapısını açtırdığında kadının cansız bedenini buldu.
Sancaktepe'de korkunç cinayet! 57 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu (Video)11.09.2019 04:15
- Sancaktepe'de korkunç cinayet! 57 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu (Video)
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