Sancaktepe'de kanuna aykırı sandık görevlendirilmesi yapıldı! İşte belgesi

31 Mart yerel seçimlerinde kanuna aykırı sandık görevlendirilmeleri yapıldığı ortaya çıktı. Sisteme yanlış girilen oylar sonrası Sancaktepe için yapılan itirazlar reddedildi. Çıkan karar sonrası dikkatler Sancaktepe'ye çevrildi. Sabah gazetesi yazarı Kenan Kıran Sancaktepe İlçe Seçim Kurulu'nun nasıl oluşturulduğunu canlı yayında deşifre etti. İşte ayrıntılarıyla ''Kanuna aykırı sandık görevlendirilmesi nasıl yapıldı?'' sorusunun cevabı...
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