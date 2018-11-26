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Sancaktepe'de düşen askeri helikopterden yeni görüntüler

26 Kasım 2018, Pazartesi

İstanbul'da Sikorsky tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. Helikopterin düşme anından hemen sonrasında yaşananlar ilk kez A Haber'de. İşte o görüntüler


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