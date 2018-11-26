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Sancaktepe'de düşen askeri helikopter havadan görüntülendi

26 Kasım 2018, Pazartesi

Sancaktepe'de düşen askeri helikopterde şehit sayısı 4'e yükseldi. Olayda bir asker ise yaralandı. Düşen uçak havadan görüntülendi.


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