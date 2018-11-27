Sancaktepe'de askeri helikopter neden düştü? 27 Kasım 2018, Salı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasına ilişkin Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Fırtına Sokak'taki olay yerinde, dün gece ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Kaza- kırım ekibi rapor hazırlamak için helikopter kazasının yaşandığı yerde. Öte yandan herkes helikopterin düşüş sebebini merak ediyor. Haberin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.