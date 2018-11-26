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Sancaktepe'de askeri helikopter düştü

26 Kasım 2018, Pazartesi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de askeri helikopter henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3 şehit 1 yaralı olduğu bildirildi.


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