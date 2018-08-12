Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "sanayide milli atılım" sloganıyla şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında, şehir içindeki sanayi sitelerinin taşınması için ilk başvuru Sivas'tan yapıldı.
Sanayide milli atılım Sivas'tan başlıyor12 Ağustos 2018, Pazar
- Sanayide milli atılım Sivas'tan başlıyor
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