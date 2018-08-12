Yol Durumu

Sanayide milli atılım Sivas'tan başlıyor

12 Ağustos 2018, Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "sanayide milli atılım" sloganıyla şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında, şehir içindeki sanayi sitelerinin taşınması için ilk başvuru Sivas'tan yapıldı.

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